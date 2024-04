Orti sociali. Aperto bando per il terreno

Coltivare un orto per far crescere amicizie e relazioni sociali. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato l’avviso per la concessione di alcuni appezzamenti di terreno degli orti sociali di via Pola a Oste. Gli interessati possono presentare domanda entro il 6 maggio. Per presentare richiesta di concessione di un orto occorre possedere specifici requisiti. È necessario essere residenti nel Comune di Montemurlo, aver compiuto 60 anni, essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa, non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno, né avere la disponibilità di altro terreno da coltivare nel territorio del Comune di Montemurlo o in zone limitrofe nel raggio di dieci chilometri. Inoltre, è necessario non avere nel proprio nucleo familiare nessun componente che sia in possesso di appezzamenti di terreno, né abbia la disponibilità di altro terreno da coltivare sul territorio del Comune di Montemurlo o in zone limitrofe e non avere in concessione orti urbani a Montemurlo. La domanda sottoscritta dall’interessato e redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it (o ritirabile in orario di apertura al pubblico presso il servizio politiche sociali in piazza Don Milani 2), deve essere presentata tramite e-mail all’indirizzo [email protected], oppure, tramite pec all’indirizzo [email protected], specificando nell’oggetto "Domanda assegnazione orto sociale e indicando nome e cognome". La consegna può essere fatta anche a mano all’ufficio protocollo del Comune ubicato (piazza della Repubblica, 1) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13:30. Per maggiori informazioni si può chiamare l’ufficio politiche sociali telefono 0574.558571.