Ora si cammina anche sull’anello della Furba

Un nuovo percorso escursionistico arricchisce le "vie dell’acqua" di Carmignano, è l’Anello della Furba. I Comuni di Quarrata e Carmignano hanno inaugurato questo percorso di 11,3 km che presenta due possibili partenze: dal parco museo "Quinto Martini" a Seano e da piazza della chiesa a Tizzana.

L’anello, che prende il nome dal torrente Furba che lo lambisce in parte, sale dal parco della Furba ai borghi storici di Tizzana, Capezzana e Spazzavento, ed ha la peculiarità di avere parcheggi all’inizio e alla fine del tracciato. Questo percorso, ideato dall’Ecoistituto delle Cerbaie, è parte del più ampio progetto, aperto lo scorso settembre, dell’Anello della Fontina che prevede ulteriori itinerari "circolari" nei territori di Quarrata e Montemurlo. E’ un progetto di riqualificazione della rete sentieristica del Montalbano studiato da Chiara Bartoli e Andrea Cuminatto, rispettivamente naturalista e scrittore di guide sul territorio, co-autori della guida "Camminate per tutti sul Montalbano", insieme a Massimiliano Petrolo dell’Ecoistituto delle Cerbaie. "Il nuovo percorso – ha detto il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti – è frutto della volontà di realizzare itinerari escursionistici, che oltre a incontrare stupendi panorami, aziende e attività commerciali, se esplorati con calma, data la loro non eccessiva lunghezza, possono trasformarsi in gite giornaliere".

"Siamo particolarmente contenti – ha aggiunto l’assessore al turismo Dario Di Giacomo – di aver inaugurato, insieme a Quarrata, l’Anello della Furba che allarga le opportunità di turismo sostenibile". Il nuovo anello può essere affrontato da persone di ogni età. All’inaugurazione ha partecipato l’assessore di Quarrata Mariavittoria Michelacci.

M. Serena Quercioli