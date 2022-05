Ora lo sport si può scegliere al parco

Montemurlo a tutto sport. Dopo due anni di pandemia e di limitazioni, i parchi cittadini e le palestre comunali ospitano una nuova iniziativa promossa dall’assessorato allo sport del Comune, dal titolo ’Primavera di sport’. Per un mese intero le associazioni sportive daranno la possibilità a bambini e ragazzi (e non solo) di provare varie discipline sportive, dal volley al calcio, dal basket al rugby, alla ginnastica artistica. Tante occasioni per stare insieme all’aria aperta, per divertirsi e scoprire tanti sport e attività.

"È davvero bello poter tornare a fare sport insieme - spiega l’assessore allo sport Valentina Vespi - I nostri bambini e ragazzi sono quelli che hanno sofferto di più dei lunghi mesi delle limitazioni, dell’isolamento che li ha tenuti distanti dai coetanei. Quindi, come amministrazione comunale abbiamo ritenuto di offrire loro occasioni per tornare a fare attività motoria insieme". Sono 11 gli incontri gratuiti e aperti a tutti proposti dal 15 maggio al 15 giugno. Il primo appuntamento con le giornate di sport è per domenica 15 maggio dalle 15,30 ai giardini di via Deledda con il torneo di Mini volley a cura del Montemurlo volley. Lunedì 16 maggio dalle 17 alle 18,30 ai giardini ’Gandhi’ di via Toti a Oste si svolgerà la festa di chiusura dell’attività motoria per gli over 60 a cura del Csi. Sabato 21 maggio la festa dello sport si sposta al campo sportivo ’Ado Nelli’ di Oste dove il Montemurlo Jolly Calcio promuove tornei di calcio per bambini. Il 28 maggio ai giardini di via Deledda si potrà partecipare alla giornata per l’educazione civica e lo sport a cura dell’istituto comprensivo ’Margherita Hack’. Nelle stesse giornate (sabato 28 e domenica 29 maggio) ai giardini di via Palarciano ci si potrà confrontare con il basket: dalle 14,30 alle 17,30 si svolgerà un mini-torneo per i più piccoli, per i ragazzi, invece, ci sarà quello promosso dagli studenti del liceo Umberto Brunelleschi dalle 8,30 alle 11,30.

Durante lo stesso fine settimana ma ai giardini di via Deledda e nel giardino della scuola di Morecci tutti a giocare a pallavolo con il torneo di volley a cura del Cgfs. Sabato 28 maggio dalle 10 alle 12 al giardino di via Deledda grazie Gispy rugby Prato, i più piccoli potranno avvicinarsi alla palla ovale. Per informazioni si può contattare l’ufficio sport telefono 0574.558559.