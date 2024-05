Open Fiber si allarga ancora. Le occasioni sul portale

Open Fiber, società nata per realizzare un’infrastruttura di rete a banda ultra larga in fibra ottica in tutte le regioni italiane, ricerca personale nell’area centro. In dettaglio, ricerca uno specialista field manager, posizione per la quale sono richieste laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni, conoscenza di project management, conoscenza dei processi e procedure operative di Network creation e Delivery&Assurance, lingua inglese. L’azienda ricerca, inoltre, un ingegnere in telecomunicazioni specialista nella progettazione

di area che si occuperà di garantire le attività di progettazione della rete e di supporto ai progetti speciali e business, assicurandone la qualità, nei tempi e nel rispetto dei costi previsti dal business plan. Per candidarsi e per consultare tutte le posizioni aperte: openfiber.it/lavora-con-noi/carriere/posizioni-aperte.