Oggi il duello a Sesto: "Vietate leggerezze"

Sfida casalinga (ma a Sesto Fiorentino) per la Zenith Prato nella terza giornata di andata del girone D di serie D. Vista l’indisponibilità del Lungobisenzio, causa risemina del manto erboso, i bluamaranto oggi pomeriggio alle 14.30 ospiteranno al "Torrini", abituale terreno di gioco della Sestese, il Forlì. Un avversario da prendere con le molle, che attualmente si trova a 4 punti in classifica, in seconda posizione dietro alle capolista Tau Altopascio e Cittadella Vis Modena, ma che nelle precedenti due partite ha segnato due reti incassandone soltanto una.

"Affronteremo una squadra che, credo, lotterà per la zona play off. Una formazione costruita bene, con dei valori – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Il Forlì attacca con molti elementi in area di rigore, ma difende con tanti uomini. Hanno anche dei buoni elementi distribuiti nei vari reparti e giocano un 4-3-3 ordinato che produce buoni frutti. Di sicuro non credo sarà una squadra tra quelle che lotteranno per la salvezza". Insomma un avversario difficile, contro il quale, però, la formazione pratese dovrà andare a caccia del primo risultato pieno in stagione. "Voglio che la squadra vada in campo per giocare a calcio, sfruttando quelle che sono le nostre caratteristiche di corsa, di determinazione e di grinta. Servirà il massimo dell’attenzione. Rispetto per gli avversari, ma senza alcun timore reverenziale – insiste Settesoldi -. Nelle precedenti uscite abbiamo sempre fornito buone prestazioni, raccogliendo pochi punti. Il problema maggiore è riuscire a gestire meglio i momenti della partita in cui non siamo noi a comandare, perché spesso ci sono costati caro in termini di gol incassati e punti persi. Abbiamo aumentato ulteriormente il lavoro fisico in allenamento, per trovare energie e risorse maggiori rispetto alle avversarie che andremo ad affrontare, ma siamo consapevoli che per noi questo campionato è una maratona e che bisognerà arrivare all’ultimo chilometro senza mollare mai per raggiungere l’obiettivo salvezza".

Purtroppo il tecnico pratese dovrà fare i conti con una discreta emergenza in difesa, viste le assenze degli infortunati Bellini, Tempestini, Malpaganti e Prati. Anche Messini ha un problemino ad un tendine e dovrebbe esser tenuto a riposo. Rientrerà, dopo aver scontato la squalifica, Poli, ma nel reparto offensivo. Nel 4-3-1-2 della Zenith Prato, di conseguenza Brunelli dovrebbe difendere la porta. Casini e Fiore saranno i due terzini, con Fiaschi e Cela a formare la coppia centrale. In mediana Gemignani, Toci e uno fra Saccenti e il ristabilito Rosi. Kouassi dovrebbe agire da trequartista dietro le due punte. Falteri dovrebbe avere il posto quasi assicurato, visto il momento di forma straripante. Al suo fianco giocherà dal primo minuto uno fra Vezzi, il rientrante Poli e Mertiri, con i due che rimarranno in panchina pronti a subentrare a gara in corso. Le altre sfide della giornata, nel girone D di serie D: Cittadella Vis Modena-Imolese Calcio, Corticella-San Marino, Fiorenzuola-Piacenza Calcio, Lentigione-Sasso Marconi, Progresso-Pistoiese, Ravenna-Tuttocuoio, Sammaurese-Prato, Tau Altopascio-United Riccione.

Leonardo Montaleni