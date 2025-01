Nuovo regolamento sugli animali. Aree sgambatura chiuse la notte

Comune a lavoro sulla revisione del regolamento per gli animali. Ieri in commissione 4 si è svolta la prima ricognizione che porterà entro i prossimi mesi a scrivere un nuovo regolamento per la tutela degli animali, ma anche per la convivenza con i cittadini. Tra i punti che sono stati affrontati ci sono i nidi delle rondini, il rospo smeraldino e la gestione delle aree di sgambatura. "La volontà è quella di creare uno strumento anche con la collaborazione della commissione 1, che vada incontro alle necessità di tutti - spiega il vicesindaco Simone Faggi -. Prima di tutto l’obiettivo è la salvaguardia della nostra fauna. Abbiamo affrontato la questione della gestione delle rondini e dei rondoni, con particolare riferimento ai nidi che vengono realizzati nei sottotetti. L’idea, in questo caso, è quella di prevedere la sostituzione di quelli esistenti con nidi artificiali. Il regolamento attuale infatti dà delle indicazioni, ma non specifica come attuarle".

Un altro aspetto che è stato affrontato riguarda gli uccelli migratori: in questo caso l’amministrazione ha idea di creare un calendario delle potature e degli abbattimenti degli alberi che tenga conto delle migrazioni.

Tutela del rospo smeraldino al quale persino Victor Hugo intitolò una poesia, ma anche dei pipistrelli: in questo caso vanno messe d’accordo il benessere degli animali e la salute pubblica. Infine le aree di sgambatura per i cani attualmente aperte con orario no stop: l’idea è quella di regolamentare gli orari, quindi introducendo la chiusura notturna, per le aree che si trovano nei pressi delle abitazioni e che in passato hanno creato qualche malumore per i rumori. La discussione è iniziata.

Si.Bi.