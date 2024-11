Novità: incontri con i protagonisti per abbonati

La novità di questa stagione sono gli incontri esclusivi con gli artisti e lo staff della Camerata per i possessori di un abbonamento o di un carnet a quattro concerti, per offrire un’opportunitàdi dialogo e di scoperta: dalla carriera e le ispirazioni dei musicisti, alla vita dietro le quinte di un ente di produzione musicale. Riservati a un gruppo ristretto di partecipanti, questi incontri saranno momenti di convivialità, ideali per conoscersi meglio e fare una chiacchierata davanti a un brindisi o un caffè.Il primo appuntamento sarà martedì 12 novembre, alle 18.45, alla Degusteria aTipico in via Cairoli: un’occasione per conoscere Michele Gamba, il direttore del concerto inaugurale. Prenotazione obbligatoria via mail a [email protected] o con un messaggio WhatsApp al 0574 1838800, indicando nome e tipo di abbonamento.