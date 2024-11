Norme europee. Prato compatta per il distretto

Incontro al Ministero dell’Ambiente tra il direttore del settore Economia circolare, Luca Proietti, e una delegazione del distretto tessile pratese guidata dall’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti, promotrice dell’iniziativa, dalla sindaca Ilaria Bugetti e dall’assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri. Il distretto produttivo pratese ha fatto di nuovo quadrato per essere difeso e tutelato dall’Italia in Europa in vista dei regolamenti.

In particolare il mondo delle imprese artigiane e industriali tessili, rappresentato da Ctn, Confartigianato e Cna, è tornato a chiedere certezze sul decreto End of waste e di accogliere le proprie istanze sull’Epr, ossia la responsabilità in capo al produttore.