Nella rotonda c’è il bagno. Ma i lavori sono già finiti

Rotonda con vista su bagno (Sebach). Succede in viale Montegrappa dove da alcuni giorni all’interno della nuova rotatoria sulla quale gli operai hanno appena finito di realizzare il cordolo esterno è stato "dimenticato" un bagno mobile. Involucro di colore rosso, è ben posizionato al centro dell’aiuola. Molto probabilmente deve essere ritirato dalla ditta che l’ha fornito, ma certo una più efficace organizzazione nel ritiro non avrebbe guastato. Le segnalazioni non sono mancate, i sorrisi di quanti sono passati in questi giorni da viale Montegrappa nemmeno. Non resta che aspettare la ditta incaricata sperando che il ritiro sia celere.

Oltre alla rotonda con vista bagno al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052 sono arrivate numerose segnalazioni. In via IV Novembre alle 12,20 di ieri i cassonetti dei condomini della zona erano una sorta di discarica a cielo aperto: scatole di legno, sacchi dell’immondizia, sporcizia, il tutto accatastato accanto ai due contenitori che dovrebbero servire per contenere i rifiuti di poche abitazioni e non essere ricettacolo dello sporco del quartiere ad alta densità straniera. Anche via Strozzi finisce nel mirino dei cittadini cronisti: gli alberi piantati di recente dall’amministrazione a corredo delle isole di traffico sono rimasti degli arbusti secchi e senza vita. A terra solo erba alta e arbusti: non proprio una aiuola di arredo urbano.

