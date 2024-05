Museo, sere al fresco. L’estate di Artimino

Un mese al museo archeologico fra visite guidate e libere, degustazioni di vini e la possibilità di passare le calde sere d’estate nel fresco delle sale. Il museo archeologico di Artimino ha preparato un ricco programma che proseguirà tutta l’estate.

Si parte il 1° giugno con "Amico Museo", promosso dalla Rete musei di Prato: per tutta la giornata, pagando solo il biglietto d’ingresso, si potrà usufruire del percorso-guida multimediale con 8 itinerari. Non occorre prenotare.

La seconda iniziativa sarà il 16 giugno dalle 17.30 con "Montefortini al tramonto" in occasione delle "Giornate europee dell’archeologia": la proposta è una visita guidata al tumulo etrusco di Comeana e a seguire aperitivo al tramonto. Il costo della visita con aperitivo è 13 euro, bambini 8 euro e gratis fino a 6 anni. I posti sono 30 e occorre prenotare. Venerdì 21 e sabato 22 giugno il borgo di Artimino ospiterà "Tramonti diVini", una rassegna enogastronomica in piazza San Carlo con la presenza di ristoranti, enoteche e aziende vinicole di tutta la provincia per cenare sotto le stelle con piatti gourmet e prodotti tipici. Dalle 18.30 alle 22.30 apertura del museo con ingresso ridotto (2 euro), poi sabato dalle 19 alle 21 ci saranno le visite guidate gratuite per gruppi e alle 19 attività per bambini "Giochi divini" (3 euro) e per questo laboratorio bisognerà prenotarsi. Il 30 giugno alle 16.30 laboratorio per bambini dagli 8 anni su "Avoriamo" per riprodurre una delle placchette di avorio. Il costo è 3 euro a partecipante più 2 euro d’ingresso al museo. Dal 18 giugno al 12 settembre il museo sarà aperto anche il giovedì sera dalle 20 alle 23 a tariffa ridotta. Per prenotarsi ai laboratori: 055 8718124.