Musei e teatri: ecco il cartellone. Spettacoli, musica e laboratori

Musei e teatri, i principali appuntamenti del weekend. A Palazzo domani due iniziative: alle 10.30 Colazione ad Arte con un concerto degli allievi della Scuola Verdi, classe di violoncello del professor Filippo Burchietti, che eseguiranno un repertorio di sonate dal Barocco ai giorni nostri; alle 16 laboratorio natalizio per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, per realizzare un calendario dell’Avvento, con tanti materiali, colori e creatività. Prenotazioni obbligatorie per entrambe 0574 1837859 o [email protected]. Al Museo del tessuto oggi La leggenda di Urashima Taro, cortometraggio giapponese per bambini legato alla bella mostra sui kimono in collaborazione con Cinefilante: due proiezioni alle 16 e alle 17.30, età 4-6 anni, prenotazione obbligatoria a didattica@museodeltessuto.

Al Politeama oggi alle 21 e domani alle 16 "Testimone d’accusa": Vanessa Gravina è fra i protagonisti della pièce scritta da Agatha Christie e resa famosa dal film di Billy Wilder. Con l’attrice, in scena, Giulio Corso e Paolo Triestino. Sul palco del Politeama salirà anche un gruppo di sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Biglietti in teatro e su Ticketone. Al Metastasio oggi alle 19.30 e domani alle 16.30 continunano le recite di "Alessandro Bergonzoni 4 sere al Metastasio". Famoso per il suo stile surreale e l’assurdo come mondo comico da esplorare a tutto campo, Bergonzoni ospiterà sul palco oggi lo scrittore e conduttore Tv e radio Edoardo Camurri e domani la critica teatrale Sara Chiappori. Infine, oggi alle 21.15 a La Baracca Cuori di donna. E’ un racconto nato dalle testimonianze di donne intervistate: Maila Ermini lo porta in giro in tutta Italia da vent’anni. Per prenotare: [email protected] o 348 7046645.