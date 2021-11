Prato, 25 novembre 2021 - Un uomo di 94 anni è morto a Prato dopo essere stato investito da un'auto. E' successo in via Catani. L'investitore si è fermato subito dopo l'investimento, poi l'arrivo del 118 e della polizia municipale. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata