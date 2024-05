Muore dopo lo scontro frontale . Indagata la conducente dell’auto

Non ce l’ha fatta Leonardo Goti, pratese di 65 anni, motociclista che domenica mattina in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da una ragazza di 23 anni all’interno della galleria della Madonna della Tosse sulla 325. Goti è morto ieri, dopo due giorni di agonia, all’ospedale di Careggi dove era ricoverato da domenica in gravissime condizioni. L’uomo era arrivato a Careggi, trasportato da Pegaso, in quanto i medici intervenuti subito dopo l’incidente, insieme all’ambulanza della Croce d’Oro, si erano subito resi conto della gravità della situazione. Goti aveva riportato delle importanti fratture agli arti inferiori e, soprattutto, era andato in arresto cardio circolatorio perdendo conoscenza.

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio stradale indagando la conducente che era alla guida dell’auto coinvolta nello scontro. Un atto dovuto, anche per chiarire la dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore il pm di turno deciderà se disporre l’autopsia.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale, intervenuta già domenica mattina nella galleria per eseguire i primi rilievi e chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso.

Secondo quanto accertato fino a ora, Goti, in sella alla sua moto, stava procedendo in direzione di Vaiano, mentre l’auto proveniva dalla parte opposta. Per cause che sono ancora in via di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente all’interno della galleria. Goti ha fatto un volo di diversi metri finendo sull’asfalto. La conducente dell’altro mezzo è rimasta praticamente illesa anche se è stata portata al pronto soccorso del Santo Stefano per essere sottoposta ad accertamenti. La donna ha subito prestato soccorso a Goti. Che cosa abbia provocato lo scontro frontale non è chiaro. Gli agenti della municipale faranno ulteriori accertamenti.

L.N.