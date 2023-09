Mostra "IllustriAmo Montepiano" a Vernio: 10 artiste donne

Montepiano disegnata dagli illustratori professionisti. Domani e domenica il foyer del teatro Corsini di Barberino di Mugello, nell’ambito della rassegna "Mugello Comics" ospiterà la mostra "IllustriAmo Montepiano", nata in seguito ad un concorso di illustrazione indetto dalla Pro Loco con lo scopo di reinterpretare i luoghi, le leggende e i personaggi del paese di Montepiano. Come suggestione per la tematica del concorso gli illustratori sono stati accompagnati dalla poesia di Fabiano Falconi "Montepiano". Diversi illustratori come formazione arrivano dalla Scuola Internazionale di Comics, dall’Accademia Nemo, dal liceo artistico e dall’Accademia di Belle Arti di Firenze ma ci sono anche diplomate all’Accademia di Belle Arti di Roma e illustratrici di testate giornalistiche. Ognuno ha immaginato i luoghi e le persone di Montepiano in modo diverso e ogni illustrazione è come una storia. La curiosità è che gli artisti selezionati sono tutte donne. Le 10 artiste in mostra sono: Alessia Grande, Silvia De Stefanis, Diletta Ricci, Concetta Scuderi, Emma Arduini, Chiara Vestrucci, Lucia Mazzoni, Noemi Ferraioli, Ylenia Petrini e Lisa Cantini. La Badia di Santa Maria è uno degli elementi più ricorrenti ma ci sono anche il mulino, le quattro stagioni con le acque del Setta che scorrono, la leggenda di Giglione il Carbonaio di Montepiano. Per i visitatori della domenica, inoltre, il teatro Corsini, proporrà anche "Paure in festa", un laboratorio creativo sulle "paure" per bambini dai 6 ai 10 anni (ore 11). Informazioni: 338.9292534. Il teatro Corsini è in via della Repubblica e la mostra è aperta dalle 10 alle 19.