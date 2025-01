Montecuccoli, la frana si muove. Scatta l’accertamento dei rischi

La frana sulla strada di Montecuccoli si muove ancora. Il fronte della montagna che era crollato durante la notte dello scorso 9 gennaio, non è stabile ma bensì sottoposto alle oscillazioni del maltempo. Nelle ultime ore la Valbisenzio è stata avvertita con l’allerta meteo arancione della protezione civile regionale per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

Il nuovo smottamento della notte scorsa aveva portato alla chiusura al traffico della strada che porta a Montecuccoli, in attesa della messa in sicurezza: è stato così interrotto il collegamento con Barberino.

Per l’emergenza in corso c’è stato il sopralluogo sulla frana della sindaca di Vernio, Maria Lucarini, con i tecnici comunali e la ditta incaricata dei lavori.

Il nuovo movimento franoso è stato causato dalle abbondantissime precipitazioni sul territorio dell’alta Valbisenzio. Nell’esatto punto di qualche settimana fa, all’altezza dell’incrocio con la Strada Vicinale del Molino e poco prima dell’abitato di Gavazzoli, c’è stata una nuova frana che ha reso indispensabile chiudere al traffico la strada.

Al momento, quindi, è interrotto il collegamento di Vernio con Barberino di Mugello e per la sola frazione di Gavazzoli, che si trova a monte della frana, è invece necessario utilizzare la viabilità alternativa (Barberino) per raggiungere Prato.

Nella nottata e ieri mattina ci sono stati sopralluoghi della sindaca Lucarini con i tecnici del Comune di Vernio e la ditta incaricata dei lavori, che in queste settimane aveva già iniziato il ripristino della sicurezza stradale in quel punto con l’azione sul versante franoso e l’installazione di una barriera di protezione.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza del versante franoso da parte della ditta incaricata, ieri mattina sono state ostacolate dalla fitta pioggia che continuava a cadere nella zona della Vallata e anche su tutto il territorio pratese.

Il movimento franoso è ancora in corso, appena possibile si procederà nuovamente alle operazioni di verifica e messa in sicurezza per poter riaprire, anche a senso unico alternato, il tratto di strada interessato dalla chiusura, sempre che le condizioni meteorologiche lo permettano.

Sulla via di Montecuccoli sono già previsti una serie di interventi, anche di riasfaltatura, che partiranno nella prossima primavera.