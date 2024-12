Misericordia celebra l'Immacolata Concezione: nuovi confratelli e medaglie al merito a Prato

Come ogni anno, la Misericordia ha celebrato la propria fratellanza in occasione dell’Immacolata Concezione. Nell’oratorio di San Michele, durante la messa, sono stati accolti 24 nuovi confratelli e consorelle e nella sede operativa di via Galcianese sono state consegnate 90 medaglie al merito ai volontari.

La messa dell’Immacolata è stata presieduta dal cappellano della Misericordia don Gino Calamai. Durante la celebrazione, il proposto Mannelli ha consegnato ai nuovi confratelli e consorelle la veste tradizionale dell’Arciconfraternita, composta da il cordiglio, la cintura con la corona del rosario, il "sarrocchino" e la mantella di pelle nera. Insieme alla veste, i nuovi hanno avuto in dono anche un Vangelo, con l’invito a "perseverare nel servizio al prossimo".

Ecco i loro nomi: Christian Alessi, Isa Pipp Babato, Raffaele Benassi, Lorenzo Berlincioni, Mariano Bettarini, Manuele Bonciani, Chiara Borrelli, Chiara Calamai, Simone Cambi, Giulia Cappelli, Benedetta Caterina Carlesi, Margherita Cecchi, Pietro Ciardi, Matteo Cocci, Beatrice Del Bono, Gabriele Donati, Claudia Galletti, Niccolò Giacomelli, Emanuele Gori, Filippo Gori, Stefano Magnolfi, Matteo Rosati, Walter Tommaso Santi, Siria Sforzi.

Tra le 90 onorificenze - d’oro, vermeil, d’argento e di bronzo – ricevute dai volontari, ecco i nomi di coloro che hanno ricevuto la medaglia d’oro, per aver fatto più presenze nei tre servizi svolti dalla fratellanza: diurno, notturno e autista volontario. Per i capo guardia d’onore hanno ricevuto la medaglia d’oro Marcello Vinattieri (servizi diurni e autista volontario) e Gabriele Mattei (notturni); tra i capo guardia Fabrizio Piccini (diurni), Maurizio Agliana (notturni) e Andrea Coloni (autista); tra i fratelli e sorelle Giorgio Alviani (diurni), Stefano Manca (notturni) e Marco Falagiani (autista).

"La festa dell’Immacolata è una delle tre ricorrenze istituzionali della nostra Arciconfraternita – spiega il proposto Gianluca Mannelli –, se il 22 luglio ricordiamo la fondazione e il 15 agosto la nostra patrona, l’8 dicembre rendiamo omaggio alla fratellanza, accogliendo i nuovi ingressi e premiando chi si è distinto nel proprio dovere. Credo sia un momento importante non solo per la Misericordia, ma per la città di Prato, perché è un segno importante per l’intera comunità cittadina sapere che ci sono persone che hanno scelto liberamente di impegnarsi nel servizio a favore degli altri".