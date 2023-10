Mercato del lunedì. Confcommercio rilancia: "Ora cambiamolo così"

Posti auto liberi nel quadrante dove a settembre viene sistemata l’arena della Palla Grossa, raggiungibile da via Bologna, e banchi posizionati tutti o quasi negli altri spazi, adesso pieni solo parzialmente. E’ la proposta, modulata in due versioni diverse, presentata da Fiva Confcommercio al Comune per la ristrutturazione del mercato del lunedì, che al momento conta 111 posti vuoti tra quelli destinati agli ambulanti con tendenza all’aumento da ora a fine anno (potrebbero salire a 130-140). I progetti saranno poi discussi nella riunione con i tecnici e l’assessore Squittieri in programma il 30 ottobre.

"Il traguardo – commenta l’associazione – è quello di rendere il mercato centrale un luogo più a misura di commercianti, utenti e residenti. Le nostre proposte scaturiscono da un confronto che sta maturando da mesi e che fa leva sulla considerazione che qui risiede il vero tessuto connettivo pratese. Il mercato, infatti, resta il luogo per eccellenza dove intessere relazioni economiche e sociali".

I due progetti sono dunque il frutto di un lavoro articolato. Nel corso degli ultimi mesi Confcommercio ha raccolto una serie di proposte, sviluppandole poi tramite momenti di condivisione e confronto tra chi lavora e vive nell’area. L’obiettivo condiviso è arrivare ad un mercato più "performante" come "leva per l’intero sviluppo cittadino". Stefano Castellani, vice presidente di Fiva Confcommercio e referente per il mercato centrale di Prato, aggiunge: "Il clima di collaborazione che si è instaurato con il Comune fa presagire che potremo svolgere un lavoro di riqualificazione adeguato. Dal confronto che abbiamo avuto è emerso che abbiamo la stessa ambizione".

Più nello specifico, entrambi i progetti muovono dalla considerazione che, mediante la soppressione di 111 posteggi senza concessione assegnata (ma potrebbero essere di più) sia possibile liberare spazi: nel primo progetto, l’intero quadro B, appunto quello più vicino a via Bologna dove viene sistemata l’arena della Palla Grossa. Con questa proposta si suggerisce di distribuire i posteggi ancora in concessione nei posti liberi in altri riquadri. Inoltre, si consiglia di spostare i posteggi dei produttori e degli animali vivi nella parte sud del quadro B. "Facendo così – si legge nel progetto – potremmo utilizzare il restante riquadro a parcheggio con sosta breve per gli utenti del mercato, con accesso da via Bologna, oltre ad utilizzare l’area per posizionare le strutture di iniziative che si svolgono anche nei giorni di mercato senza dover spostare i banchi in viale Galilei con i con seguenti problemi di viabilità". L’assegnazione dei posteggi, secondo Confcommercio, potrebbe essere svolta, in maniera sperimentale, tramite un bando di miglioria, senza ulteriori spostamenti.

Con il secondo progetto invece sarebbe possibile liberare parzialmente un quadro (quadro B), lasciando le tre file nella parte sud e spostando a fianco quelle dei produttori e degli animali vivi (per un totale di 5 file).

In questo modo sarebbe possibile utilizzare il restante riquadro a parcheggio con sosta breve per gli utenti del mercato, con accesso da via Bologna. Ci sarebbe a quel punto anche lo spazio per la disposizione a isole da quattro posteggi anche nel quadro D, come già previsto nel resto del mercato, togliendo tre file e ridistribuendo gli spazi liberati. La riassegnazione dei posti non alimentari andrebbe fatta in base all’anzianità.