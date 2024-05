E’ morto Marzio Checcarelli, era alla guida dell'azienda agricola Contessa di Borgoforte

Montemurlo, 24 maggio 2024 – Dopo una lunga malattia, che ha affrontato fino all'ultimo con grande forza, si è spento Marzio Checcarelli, 72 anni, titolare insieme alla famiglia dell'azienda agricola Contessa di Borgoforte nell'omonima località a Bagnolo. Checcarelli faceva parte della Filiera corta di Montemurlo ed era stato l'ideatore, in collaborazione con il Comune, del progetto “Alimentazione e sostenibilità”, che negli ultimi anni ha visto gli studenti delle classe terze delle primarie del territorio (comprensivo “Margherita Hack” e paritaria “Ancelle del Sacro Cuore”), visitare le aziende agricole locali ed imparare fin da piccoli a mangiare sano, scoprire le eccellenze locali dell’agroalimentare e avvicinarsi al bellissimo mondo dell’agricoltura e alle sue potenzialità.

Checcarelli era pratese e, prima di trasferirsi a Montemurlo e avvicinarsi all'agricoltura, era stato il titolare di un'azienda di logistica. L'azienda agricola di Checcarelli produce olio extra vergine d'oliva e Marzio era così appassionato del proprio lavoro che teneva l'oliveta come fosse un giardino, riuscendo a trasmettere la sua passione ai bambini che andavano a visitarlo nell'ambito del progetto “Alimentazione e sostenibilità”. Grande sportivo, aveva portato nell'associazione Filiera corta l'entusiasmo che lo contraddistinguevano. Il sindaco del Comune di Montemurlo e la presidente della Filiera Corta Amanda Ravagli lo ricordano come una persona sempre propositiva, presente e pronta a dare il proprio sostegno alle varie iniziative di promozione del territorio promosse dal Comune insieme alla Filiera Corta. Il sindaco si stringe in segno di cordoglio ai familiari di Marzio Checcarelli.