Martina Giangrande sceglie Cenni. Ecco i nuovi nomi della lista civica

PRATO

"L’esperienza vissuta a fianco di mio babbo mi ha reso la donna di oggi. Mi ha formato, mi ha reso più sicura e capace di lottare per i miei ideali. Mi candido perché voglio rappresentare i diritti delle giovani donne che troppo spesso vengono dimenticate. E voglio fare sentire ben chiara la loro voce". La lista civica del candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni si arricchisce di un altro volto noto: Martina Giangrande, 34 anni, personal trainer, figlia del maresciallo Giuseppe, che il 28 aprile 2013 fu centrato da un colpo di pistola mentre era in servizio a Roma davanti alla sede della presidenza del consiglio dei ministri. Una vicenda che ha avuto una lunga eco nazionale e che per anni ha visto anche la figlia Martina in prima linea al fianco del padre. Ora Giangrande decide di scendere in politica con un profilo civico, a fianco di Gianni Cenni, candidandosi al consiglio comunale. "Il mio progetto principe riguarda il mondo delle palestre – dice -. Troppo spesso sento mamme dire di non potere venire ad allenarsi perché non sanno a chi lasciare il figlio. Per questo dico: facciamo una convenzione fra privati e Comune per realizzare delle ludoteche nelle palestre, degli spazi in cui i bambini possano stare assieme a personale specializzato. Accade già in tante parti del mondo, perché non farlo anche a Prato?". Quello di Martina Giangrande non è l’unico nome nuovo della lista Cenni svelato ieri mattina. Al suo fianco ci sono anche Stefano Mugnaioni, 44 anni, imprenditore nel settore dell’abbigliamento, organizzatore di eventi e una delle anime del comitato dei commercianti di via Ferrucci, Yuri Barrali, 23 anni, il più giovane finora tra chi si è ufficialmente candidato al consiglio comunale, e Roberto Mauro, 53 anni, imprenditore edile con esperienza nel settore della sicurezza dei cantieri stradali. "Voglio mettere a disposizione la mia esperienza per cercare di dare voce ai quartieri e per dare più spazio e possibilità ai giovani con eventi che animino la città – dice Mugnaioni -. E voglio stare a fianco al mondo del commercio, che conosco bene. Mi piacerebbe estendere al resto della città il modello vincente del comitato di via Ferrucci".

"Un gruppo di persone con tanta voglia di lavorare per la città – conclude il candidato sindaco Gianni Cenni–. Figure con competenze, capacità, professionalità che abbracciano più settori per rispondere così allo spirito che guida una lista civica: rappresentare la città, ogni suo settore, perché tutto è importante e tutti devono trovare orecchie che ascoltano, sensibilità che recepiscono e braccia che lavorano per affrontare situazioni, problemi, temi". La campagna di ascolto sul territorio promossa da Gianni Cenni prosegue con altre due tappe. Oggi alle 21, nel salone parrocchiale di San Giorgio a Colonica, incontro con i residenti di San Giorgio, Santa Maria a Colonica e Paperino. Per i cittadini di Iolo, l’appuntamento è domani alle 14, presso la sala da ballo Grace in piazza Bianchini.

Sdb