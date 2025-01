"Maliseti, siamo sotto scacco dei ladri"

Una frazione messa sotto scacco dai ladri. Accade a Maliseti dove gli abitanti hanno cominciato ad avere paura per i continui furti e atti vandalici che vengono messi a segno dai balordi, anche quando i residenti si trovano a casa. A denunciare la situazione è Andrea Manfredini, residente a Maliseti e responsabile del gruppo di vicinato, il primo a partire anni fa e che adesso conta una cinquantina di iscritti.

"Sono giorni che siamo sotto attacco dei ladri – spiega Manfredini facendosi portavoce dei sentimenti di tutti i residenti della frazione – Furti negli appartamenti e nei garage sono praticamente continui. nella notte fra sabato e domenica i balordi hanno forzato il portone d’ingresso del civico 6 di via Renzo Grassi bloccando sia l’entra e sia l’uscita. Abbiamo dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per liberarci". Ma la notte di razzia non è finita qui.

"Dopo il primo tentativo di furto al civico 6, i ladri sono andanti al civico 4 rubando al secondo piano – aggiunge Manfredini – Hanno portato via in borsello che era in cucina con le persone che si trovavano in casa. Oramai non hanno più paura di nulla. Chiaramente abbiamo chiamato la polizia per denunciare l’ennesimo furto consumato".

La rabbia è tanta ma anche la paura di trovarsi faccia a faccia con questi delinquenti.

"Ci sentiamo abbandonati, in balia di questi balordi che non hanno paura di niente – attacca ancora Manfredini –. Sono giorni di grande preoccupazione per noi abitanti". Manfredini fa una serie di richieste per alzare il livello di sicurezza nella frazione. "Chiediamo più controlli e presenza delle forze dell’ordine. Chiediamo al Comune di farsi carico di questo grido di allarme, vogliamo vivere in tranquillità e serenità per i nostri figli. Non chiediamo la luna nel pozzo, ma più attenzione da parte dell’istituzione. Nella zona c’è il Controllo di Vicinato che di giorno è uno strumento importante e quindi le notizie vengono veicolate e inoltrate subito alle forze dell’ordine, ma di notte diventa impossibile vivere. Inoltre, provvederemo a scrivere anche al Comune in particolare allo sportello Comune Vicino per chiedere l’attenzione della sindaca Ilaria Bugetti", conclude Manfredini.