L’ordinazione diaconale di Alessio Nencetti in duomo

Prato, 16 ottobre 2024 – Si dice emozionato, ma al tempo stesso pieno di gratitudine «per questo dono, che non è per me, ma per gli altri». Sabato 19 ottobre il seminarista Alessio Nencetti riceverà l’ordinazione diaconale per le mani del vescovo Giovanni Nerbini alle 10,30 nella cattedrale di Prato. La celebrazione viene trasmessa in diretta su Tv Prato. Il diaconato è l’ultima tappa del cammino di formazione per diventare sacerdote.

Pratese, originario della parrocchia di San Pio X alle Badie, Alessio Nencetti ha 25 anni e sta per ottenere il baccalaureato in teologia. La sua vocazione nasce in ambito parrocchiale dove si è sempre impegnato in vari gruppi. Tra questi ci sono anche la Misericordia di Grignano e la compagnia teatrale parrocchiale. Ha scelto di entrare in Seminario da giovanissimo, subito dopo il diploma di scuola superiore, ottenuto all’Istituto Agrario di Firenze. In questi anni da seminarista ha prestato servizio a San Pio X, all’Ascensione e a Casale. Su invito del Vescovo, dopo l’ordinazione, il neo diacono Alessio vivrà una esperienza di due mesi all’istituto Cottolengo di Torino.