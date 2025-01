"Locali motore per migliaia di produttori"

Il legame tra La Nazione, Prato e le attività collgate al mondo dell’enogastronomia è da sempre intenso. I ristoratori, le piccole botteghe e le pasticcerie sono parte integrante del territorio, così come Conad. Insieme, contribuiamo ad alimentare un fondamentale tessuto della città, che diventa motore per migliaia di produttori e fornitori, ogni singolo giorno. Si tratta quindi di un legame indissolubile - intervengono Tommaso, Fabio e Paolo Signorini, proprietari supermercati Conad a Prato -. Ecco perché abbiamo scelto di sostenere con convinzione questo progetto, che dà voce ai protagonisti di quello che è un grande polmone economico, culturale e sociale per la città. Un ecosistema che impatta già molto in termini positivi e che, con i progetti per la mobilità che ci collegheranno ancora più strettamente a Firenze, diventerà sempre più prioritario". Conad realtà radicata in città specializzata nella grande distribuzione conosce bene le dinamiche di mercato: "Conoscere la nostra storia significa vedere più lungo nel futuro, e questo è importante anche per mantenere vivo il tessuto commerciale. Bisogna continuare a coltivare basi solide per avere la forza di sviluppare quello che è il presente".