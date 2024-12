llllll aaa

KABEL VOLLEY PRATO 3 GRANDI TURRIS PISA 0

Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Meoni, Alfaioli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Grandi Turris Pisa: Prefetto, Valerio, Balducci, Dorigo, Cerquetti, Garagunis, Grassini, Croatti, Puccinelli, Lupo, Ciociaro, Pasquini, Scavone, Toni. All. Croatti.

Arbitri: Macrì e Farnesi Parziali: 29-27; 25-17; 25-23.

La Kabel vince ancora nel campionato di serie C maschile regionale. Vittoria sofferta contro la Turris in uno scontro diretto che regala a Prato il secondo posto in solitaria e relega Pisa al sesto posto. Posizioni fluide ancora visto che in cinque punti sono concentrate altrettante squadre, ma la Kabel a questo punto può davvero sognare un posizionamento in zona playoff. Prato che ha offerto una prova di qualità e grinta recuperando un terzo set che sembrava perso, chiuso poi 25-23. Ottime le prestazioni di Corti e Bandinelli in attacco, che hanno consentito anche di vincere la prima frazione ai vantaggi per 29-27. Senza storia la ripresa dove la Kabel passeggia 25-17. Per la Turris Pisa l’attenuante dell’indisponibilità dell’opposto titolare.