Lite per la prestazione. Arrestato per rapina

Litigano per il prezzo una prestazione sessuale: arrestato per tentata rapina, estorsione e tentata violenza sessuale.

E’ successo l’altra sera intorno alle 22 in piazza del Mercato Nuovo quando è arrivata in Questura una segnalazione relativa a una donna aggredita da uno straniero. Sul posto è stata inviata una volante con l’ausilio di una pattuglia dell’Esercito in servizio di pattugliamento, che ha rintracciato e messo in sicurezza l’uomo, identificato per un senegalese di 25 anni, regolare in

Italia. Sentite le parti ed alcuni testimoni, è stato accertato che poco prima, una donna di 26 anni, italiana residente a Pistoia, era stata percossa con un pugno dallo straniero.

L’aggressione era scattata dopo un diverbio sul prezzo di una prestazione sessuale, precedentemente concordata tra i due, ma non consumata in quanto la somma che lo straniero aveva intenzione di sborsare era inferiore a quella pattuita.

Durante il litigio, lo straniero ha rubato il telefono alla donna minacciandola di non restituirglielo se non dopo la prestazione sessuale. L’uomo ha inoltre tentato un approccio sessuale toccando la donna nelle parti intime nonostante il suo netto rifiuto. Grazie all’intervento della polizia è stata interrotta l’aggressione nei confronti della donna. Lo straniero è stato bloccato e la donna è stata messa in sicurezza.

Al termine degli adempimenti in ufficio e delle relative formalizzazione degli atti il fermato è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.