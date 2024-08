Lite con coltello in bar a Prato, un denunciato e locale chiuso

Prato, 16 agosto 2024 - Una lite con accoltellamento è avvenuta nei giorni scorsi a Prato all'interno di un bar che è stato chiuso per cinque giorni dal questore. Nella tarda mattinata del 14 agosto, la polizia è intervenuta in zona Pratilia per alcune segnalazioni di una lite in corso all'interno di un bar tra due uomini stranieri. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato un 35enne marocchino che perdeva sangue e presentava una vistosa ferita da lacerazione sul collo. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo sarebbe stato aggredito per futili motivi da un altro uomo, rintracciato poco distante: un 50enne di origine albanese, non in regola con il permesso di soggiorno. Perquisendolo è stato trovato un, utilizzato per l'aggressione. E' stato così denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate. Questa mattina al locale è stata notificata la chiusura di cinque giorni al locale, gestito da una persona di origine cinese.