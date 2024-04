"Lions in piazza" regala 2800 visite gratuite

Ancora un grande successo. Sono state 2800 le visite mediche gratuite effettuate nell’ambito di "Lions in piazza", la domenica dedicata alla prevenzione sanitaria giunta quest’anno alla nona edizione. In tutto sono state accolte oltre 700 persone (in media ciascuno ha richiesto controlli per 4-5 diverse patologie), 16 le specializzazioni per le quali era possibile fare un controllo totalmente gratuito, 20 i medici e gli infermieri che per tutta la giornata hanno messo a disposizione della piazza le proprie professionalità, una cinquantina i volontari di varie associazioni impegnati nell’organizzazione e gestione del campo. "Siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti – sottolinea Elisa Chiappinelli, presidente del Lions Club Montemurlo – Abbiamo visto che le persone attendono questo momento per fare un controllo approfondito di salute. C’è chi è arrivato anche da Firenze per usufruire della nostra giornata di prevenzione, siamo davvero felici di aver reso un servizio alla nostra comunità e non solo". Grandissima affluenza per effettuare gli esami ematici, in tutto sono stati effettuati 300 prelievi, mentre altre cento persone hanno ricevuto l’appuntamento per recarsi in settimana alla sede della Misericordia di Montemurlo per completare gli accertamenti. Molto apprezzata anche la struttura mobile, proveniente dall’Abruzzo, nella quale sono state effettuate le visite cardiologiche. Anche il sindaco ha fatto visita al campo e agli ambulatori, ringraziando il personale sanitario e i volontari per l’importante servizio svolto. Molto apprezzato il servizio pediatrico, curato dal dottor Renzo Bresci, medico-pediatra montemurlese, molto amato ed apprezzato per la sua professionalità ed empatia.