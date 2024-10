L’impegno di Anter a fianco di Ant per la prevenzione: ecografie gratuite per donne Under

Prato, 10 ottobre 2024 - Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione all’insegna della prevenzione fra Nwg Energia, Anter e Ant. Anche questo ottobre è così tornato in piazza del Comune a Prato l’ambulatorio mobile di Ant che ha consentito a 16 donne di svolgere altrettante ecografie mammarie. Il percorso nasce dalla volontà di Anter di ricordare Claudia Rita Baldi, dipendente prematuramente scomparsa, dando un’occasione di prevenzione al territorio. Ieri mattina nell’ambulatorio di Ant a svolgere le ecografie c’era il medico radiologo Alba Piacenti. In piazza anche il presidente e il direttore di Anter, Alessandro Giovannini e Lohengrin Becagli, il delegato Ant di Prato e Pistoia Tiziano Sperandini, il presidente del consiglio comunale di Prato, Lorenzo Tinagli, e la madre di Claudia Rita Baldi, Rina Gherardini. “Per noi di Anter è molto importante veicolare i nostri progetti non esclusivamente nelle scuole, ma è fondamentale, come associazione, impegnarsi anche nel sociale al fine di lanciare messaggi alle famiglie – spiega Giovannini -. Nello specifico il messaggio della prevenzione della salute delle donne, delle madri di tutti i bambini che Anter forma annualmente negli istituti scolastici. Ricordiamo così la nostra collega Claudia Baldi e il suo impegno per la nostra associazione”.

“Questa iniziativa, che promuoviamo come sponsor di Anter, è per noi molto più di un semplice appuntamento – commenta Francesca Mariotti, amministratore delegato di Nwg Italia - È un impegno che nasce dal cuore e che ha toccato L’Anter da vicino. Qualche anno fa, una loro dipendente ci ha lasciati e da allora abbiamo sentito il dovere di fare qualcosa di concreto e significativo. Offrire visite ecografiche mammarie gratuite, tramite la collaborazione con Ant, significa dare a molte donne uno strumento di salvaguardia della salute importante, nella speranza che nessuna debba affrontare il dolore di una diagnosi tardiva. Vogliamo ricordare la nostra collega nel modo più significativo possibile: aiutando altre donne a prendersi cura di se stesse attraverso la prevenzione”.

“Parliamo di un impegno importante, verso un tema estremamente delicato – sottolinea Tinagli - Un progetto per il quale come Comune siamo grati ad Anter e Nwg Italia”. “La giornata si inserisce nella settimana di prevenzione sui tumori portata avanti da Ant – conclude Sperandini - Un impegno per il territorio reso possibile dal sostegno di tante realtà territoriali”.