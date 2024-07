L’ex centro cottura diventa spazio famiglie

Nessuna pausa estiva per il cantiere legato ai fondi del Pnrr attivo in via Deledda a Montemurlo. Stanno procedendo speditamente lavori di trasformazione dell’ex centro cottura di Fornacelle nel nuovo centro polifunzionale per famiglie, per realizzare il quale il Comune di Montemurlo ha ottenuto un finanziamento di 750mila euro di fondi del Pnrr. Il centro rappresenterà un punto di riferimento per organizzare corsi di formazione, incontri e laboratori. Nell’ex centro cottura nasceranno sale studio che potranno essere utilizzate dagli studenti della vicina scuola media per il dopo scuola, per laboratori didattici e incontri. Gli spazi, inoltre, saranno aperti e disponibili anche per usi extra-scolastici e saranno in particolare a disposizione delle famiglie per ospitare corsi di formazione e iniziative a carattere sociale e culturale.

"Si tratta di interventi molto importanti per promuovere attività a carattere sociale, per migliorare la dotazione di infrastrutture e servizi sul territorio- spiega l’assessore Vignoli –. Ammontano a 15 milioni di euro i progetti finanziati con fondi Pnrr a Montemurlo che prenderanno il via entro quest’anno". Lo spazio polifunzionale sarà creato riutilizzando e adeguando una porzione della scuola per l’infanzia "Grazia Deledda" a Fornacelle che fino a pochi anni fa ospitava la cucina scolastica ed è attualmente non utilizzata. Il Comune eseguirà una serie di opere edili ed impiantistiche per la creazione del nuovo Centro polifunzionale per i servizi per le famiglie, realizzando al contempo una riqualificazione energetica, strutturale ed impiantistica dell’intero fabbricato della scuola dell’infanzia "Grazia Deledda".