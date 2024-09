L’eccellenza in vetrina. Artigianato, sport, bontà. È una domenica speciale

Entra nel gran finale ‘Montemurlo arte, lavoro’, la manifestazione vetrina delle eccellenze locali. La giornata clou è in programma oggi nel centro cittadino. Alle 9 si aprirà la grande mostra mercato e la sagra del cencio. In piazza della Repubblica, in piazza della Libertà, in piazza Donatori del Sangue e nel nuovo parco urbano si potranno trovare oltre settanta bancarelle con prodotti tipici dell’artigianato, opere dell’ingegno, pezzi di antiquariato e di gustose bontà gastronomiche come i cenci, il dolce simbolo della manifestazione che anche quest’anno si potrà gustare allo stand della Pro Loco, insieme alle cimabelline, e tante altre delizie proposte dalla Filiera Corta Montemurlo. I punti ristoro saranno aperti per l’intera giornata fino alle 23. Tantissimo spazio anche allo sport. Durante la giornata nel nuovo parco urbano si svolgeranno le esibizioni del Montemurlo Basket, Hockey Prato 1954, Gispi Prato, Montemurlo Volley, pallavolo Cgfs, palestra Universo, Motoclub Prato, Ginnastica e Judo a cura del Cgfs, la palestra Ginnasio e Arte auto Prato.

"Una bellissima giornata che segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva – dice l’assessore allo sport, Valentina Vespi – Un momento per avvicinarsi e conoscere le varie associazioni e società sportive presenti a Montemurlo e per iniziare a praticare attività sportiva".

La mattina alle 10 tutti insieme a camminare con la "Cammigiorno Tricolore", la grande passeggiata collettiva, ideata da Luca Bonini che, in occasione di Montemurlo arte, lavoro e sport, richiede ai partecipanti d’indossare una maglietta dei colori della nostra bandiera. I camminatori alle 12 saranno accolti dagli sbandieratori e musici del Gruppo Storico. Partiranno, invece, alle 15 le esibizioni delle società di ballo, danza e ginnastica ritmica. Per tutto il giorno si potrà visitare anche la mostra di auto d’epoca e moderne curata da Club Alfa Toscana. Chiude la grande giornata di eventi il concerto -tributo a due grandissimi interpreti della canzone italiana, Mina e Battisti. L’appuntamento è alle 21 in piazza della Libertà. In caso di pioggia la manifestazione si sposta in Sala Banti. L’ingresso è libero e gratuito. Inoltre per tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra di pittura "Color" alla galleria della Sala Banti a cura dell’artista montemurlese Alessandro Mattei.