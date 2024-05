Le Olimpiadi della matematica. Al Copernico crescono piccoli geni

Ottimi risultati alle Olimpiadi della matematica a Cesenatico per la squadra del Copernico, che si è piazzata al nono posto nella finale a squadre e ha incassato una medaglia di bronzo ed una d’argento nella finale individuale. Alla manifestazione, che si è svolta dal 3 al 5 maggio ed è giunta alla quarantesima edizione, hanno partecipato un migliaio di studenti, provenienti da tutta Italia. Sono stati tre giorni densi di impegni per i ragazzi. Venerdì Enzo L. e Dilaver K. hanno disputato, insieme ad altri 300 concorrenti, la finale individuale. Nel pomeriggio è scesa in campo la squadra composta dal capitano Enzo L. (5DL), dal consegnatore Fabrizio D. (3FS) e da Antonio X. (3CS), Cristiana X. (3FS), Davide B. (3FS), Dilaver K. (3FS), Mattia M. F. (2ES). I pratesi hanno giocato una semifinale spettacolare, conquistando il sesto posto nella propria sessione e guadagnando l’accesso alla finale disputata sabato. È nella finale che le Suole di Gauss (questo il nome della squadra del Copernico) hanno dato il meglio di sé, conquistando un meritatissimo nono posto a livello nazionale.

Alla premiazione della gara individuale, Dilaver si è aggiudicato una medaglia di bronzo ed Enzo una d’argento. Il team dei coach Lucia Grossi, Paolo Vannucchi, Leonardo Querini, Emiliano Nesi "ringrazia i ragazzi per la loro tenacia e il loro contagioso entusiasmo. Un ringraziamento ai componenti delle squadre del Copernico degli anni passati che aiutano nella preparazione delle nuove leve".