Le note di Rtc. Un pensiero per i bambini

Arrivano i re Magi oggi su Rtc alle 19,56: nella fantasia di Britten ("Viaggio dei Magi" da Eliot) per voce di tenore-controtenore-baritono, e quelli di Richard Strauss per voce di soprano (Elisabeth Schwarzkopf). La nostra scelta d’ascolti per questa settimana privilegia registrazioni storiche di grandi artisti per musiche del repertorio sacro e profano con qualche dedica all’infanzia. Ritmi di danza con Josef Lanner - "Werber Walzer" e suggestioni delle "Notti nei giardini di Spagna" di De Falla con Martha Argerich al pianoforte diretta da Barenboim - Parigi 1986 (alle 20,17). Domani alle 8.30 il "il bel Danubio blu" di Strauss jr. e il sacro Rossini della "Petite Messe Solennelle" alle 12.51. Martedì alle 12.12 Ravel con "Ma mère l’oye" di Ravel (registrazione del 1956 - Carlo Maria Giulini). Merita ascoltare alle 21.43 tre singolari brillanti composizioni del toscano Castelnuovo Tedesco: Piedigrotta rapsodia napoletana, Concerto per chitarra e orchestra, Romancero Gitano coro e chitarra. Mercoledì alle 13 "Incompiuta" di Schubert diretta da Seiji Ozawa e alle 13.28 "Habanera" di Pablo De Sarasate (Londra, 1978). Dalle 16,40 alle 17,59 "Sheherazade" di Korsakov, "Nove danze ungheresi" di Brahms e Bernstein che dirige Bernstein. Da non perdere alle 20.30, la forza tragica della voce del basso bulgaro Boris Christoff diretto da Gui e Karajan: tutto Verdi. Giovedì, da una registrazione anni ’60 - Lorin Maazel e il valzer degli Strauss (alle 10.40): "Sangue viennese", "Acquarellen" e "Storielle del bosco viennese"; segue una serie di miniature di Stravinskij dirette dallo stesso autore e adatte a "les enfants" (alle 11.11). Uno strumento per Astor Piazzolla (alle 11.19): Concerto per bandoneon, piano, archi e percussioni. Alle 11.41 ancora valzer: Liszt- "Mephisto Walzer" e "Bolero" di Ravel diretto da Muti. Venerdì alle 15.40 la potenza nordica di Wagner con Furtwangler a cambiare l’atmosfera: eroi e dei in una registrazione del 1954. E’ Vivaldi a riportarci dentro la natura delle "Quattro stagioni" (alle 16.40). Fantasia sonora in una storica registrazione del ’57: Paul Dukas e "L’apprendista stregone" (alle 17.21). Sabato: si chiude la settimana con la suggestione visiva dei "Pini di Roma" e delle "Feste romane" di Respighi dirette da Toscanini nel 1949.

Goffredo Gori