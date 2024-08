Le note di Rete Toscana Classica. Da Chopin alla Fanciulla del West

Su Rete Toscana Classica prosegue il programma curato da Barbara Boganini, soprintendente della Camerata strumentale, dedicato a Giacomo Puccini e a "La fanciulla del West": l’opera del "nuovo mondo" e delle nuove esperienze armoniche; alle 18,40 / III trasmissione cui segue l’ascolto integrale dell’opera alle 20,30, in una registrazione storica dal vivo del 15 giugno 1954, al Maggio Musicale Fiorentino, direttore Mitropoulos con Del Monaco e Eleanor Steber. Lunedì un altro anniversario da celebrare: Ferruccio Busoni singolare compositore, eccelso pianista nato a Empoli nel 1866 muore a Berlino nel 1924, stesso anno di morte di Puccini: "Cultore del passato, divinatore dell’avvenire", con questo eloquente titolo va in onda la prima trasmissione alle 18,40 (stessa ora martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 agosto). Martedì una proposta d’ascolto di musicisti che si ispirarono al folclore della loro terra: Janaceck (alle 16,28) e Dvorak (alle 17,35). Mercoledì alle 12,40 Mitropoulos dirige Skrjabin e Sostakovich ( registrazioni del 1962) cui segue alle 14,10 il pianoforte di Benedetti Michelangeli per Debussy e Chopin (registrazioni del 1957).

Ecco Wagner ed il suo monumentale racconto nordico in quattro "giornate"; la nibelungica "tetralogia": "L’oro del Reno", "La Walkiria", "Sigfrido" "Crepuscolo degli dei" : mercoledì, giovedì, venerdì, sabato sempre alle 20,30 (registrazion e - Monaco 1988). Giovedì alle 13,24 un excursus di voci liriche d’epoca con direttori di fama: da Gluck a Mozart, da Donizetti e Verdi a Leoncavallo e Cilea. Venerdì, Muti dirige le sinfonie di Prokof’ev ( alle 14,22): Sinfonia n.3 e n. 1-"Classica". Sabato 31 agosto, alle 9 RTC ricorda la nascita in questo giorno (1834) di Ponchielli, epigono verdiano, insegnante di Mascagni e Puccini: da "La Gioconda" (1876) arie per la voce di Callas e Corelli diretti da Gavazzeni.

Sempre sabato alle 9,30 una serie di Lied su testi poetici di una figura emblematica di donna che nasce in questo giorno nel 1879: Alma Mahler, compositrice dedita alle arti, moglie di vent’anni più giovane di Gustav, femme di fatale bellezza, di libertà di costumi, circondata da artisti ( e amanti) ispirò il processo creativo del ‘900 culturale viennese.

Goffredo Gori