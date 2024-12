Le messe in cattedrale. Lo Stefanino d’oro e le note del Musicone

Ecco gli appuntamenti di Natale in cattedrale. Oggi, giorno di Vigilia, oltre alla messa delle 18, alle 22 inizierà la messa della Natività presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Domani le messe della mattina saranno alle 9, alle 10.30 con il solenne pontificale presieduto dal vescovo, e alle 12. Alle 17 Nerbini guiderà il canto dei Vespri e al termine officerà l’ostensione del Sacro Cingolo, all’interno del duomo e dal pulpito di Donatello. A seguire il sasso che la tradizione vuole sia stato uno di quelli con cui fu lapidato Santo Stefano sarà portato in processione dalla Cappella del Sacro Cingolo all’altare maggiore.

Giovedì 26 dicembre messe alle 7,30 e 18. Alle 10 in duomo si tiene il solenne pontificale presieduto dal vescovo e concelebrato dai sacerdoti diocesani: monsignor Nerbini ha invitato tutti i chierichetti delle parrocchie pratesi a prestare servizio liturgico. La celebrazione sarà teletrasmessa in diretta da Tv Prato. Al termine il vescovo annuncerà i nomi delle aziende vincitrici della XV edizione del premio Santo Stefano per la tenuta del lavoro a Prato. Alle 17 dei vespri solenni e reposizione della reliquia di Santo Stefano.

Sabato 28 dicembre alle 21,15, in duomo è in programma Il Musicone, a cura della Cappella Musicale della Cattedrale e della Corale San Francesco con l’Orchestra Ensamble Bisentium; dirige il Maestro Paolo Fissi. Durante la serata verranno eseguiti brani natalizi e musiche dei compositori pratesi Castagnoli e Borgioli, finale con il Te Deum di Mozart.

C’è infine da ricordare la tradizionale fiaccolata di Natale al Chiesino di Cavagliano, organizzata dai volontari della Vab: alle 22.30 ritrovo ai Bifolchi dove verranno distribuite le fiaccole, alle 23 partenza della fiaccolata per raggiungere il Chiesino di Cavagliano che si trova a circa 25 minuti di cammino, alle 24 la messa (servono abiti e scarpe idonee e una torcia elettrica).