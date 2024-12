Le idee Socialismo XXI: "Stop privati e no borsa"

Si è riunita l’associazione di Socialismo xxi della provincia di Prato. Sul tavolo le questioni più attuali politiche e ammnistrative. "Tra le questioni da sottoporre alle forze politiche del centrosinistra c’è da rimarcare la questione degli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa da incrementare, lo stato della viabilità stradale e del centro storico congiunto all’inquinamento, il problema del rispetto del referendum sul problema dell’acqua bene comune, la questione della Multiutility e la borsa". Si chiedono passi avanti per il sottopasso in via Roma mentre "per il centro storico sarebbe importante abolire il passaggio di auto e avere parcheggi fuori dalle mura con mini bus elettrici frequenti per il centro e ritorno". Sulla questione dell’acqua è necessario, come chiedono molti Comuni, "fermare il bando ai privati". Infine sulla Multiutility: "Non deve essere quotata in borsa, perché l’entrata di quote private esige guadagni da distribuire e costi per i cittadini, quindi riteniamo che il problema acqua e Multiutility, debba essere posto quale quesito ai cittadini nella prossime elezioni regionali" sottolinea il presidente Giancarlo Giagnoni.