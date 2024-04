Le elezioni in Confindustria. Matteini Bresci alla sezione moda. E’ il primo presidente terzista

E’ la prima volta di un terzista alla guida dei tessili del distretto pratese. La scelta è stata ufficializzata dai risultati della tornata elettorale per il rinnovo delle sezioni e del Consiglio generale con 60 membri, che ha interessato i soci di Confindustria Toscana Nord. Un segno di vitalità per una realtà produttiva in grado di rinascere sempre e meglio, di leccarsi le ferite di un’alluvione devastante senza mai demoralizzarsi, anzi arricciandosi le maniche, e impegnandosi per superare le criticità di una frana che ha tenuto ostaggio la Valbisenzio, sede di alcune delle principali aziende della filiera tessile.

A Riccardo Matteini Bresci del Gruppo Colle vanno le redini della sezione Sistema Moda (326 voti). Il passaggio del testimone avviene con Maurizio Sarti (Faliero Sarti), alla guida del settore per due mandati; ora sarà coordinatore dei lanifici. Il ruolo di coordinatore delle filature andrà a Gabriele Innocenti (Filati Omega), a Massimo Bruni (Moma Concept) quello delle Confezioni, mentre il gruppo della Nobilitazione sarà affidato al coordinamento di una giovanissima new entry: Filippo Giagnoni della Fartex, 25enne. "E’ stata un’elezione molto bella – commenta Matteini Bresci – nella sezione Moda abbiamo effettuato un discreto rinnovamento e nella Nobilitazione possiamo contare su un giovanissimo. Ci sono tante cose da fare: il tessile è in una fase di grande evoluzione. Si deve analizzare bene quello che sta succedendo per trovare insieme una strada per il distretto e perché il tessile possa continuare ad essere importante per Prato". Matteini Bresci è pronto: "Siamo tutti sulla stessa barca con problemi uguali da affrontare e possibilità da vagliare, al di là del gruppo di appartenza". Gli altri membri della sezione Sistema Moda sono: Alessandro Aiazzi, Franco Bini, Sara Casini, Andrea Cavicchi, Giovanni Gramigni, Francesco Lucchesi, Francesco Nicola Marini, Manuele Cristiano Nipoti, Simone Paci, Roberta Pecci, Raffaella Pinori, Roberto Rosati, Ivo Vignali. Fabia Romagnoli è stata confermata alla presidenza della sezione Chimica, plastica e farmaceutica e Federico Albini a quella di Trasporti e logistica.

Gli altri pratesi eletti per il biennio 2024-2026: per la sezione Metalmeccanica Luca Cecchi (Prama Technology), Nicola Coveri Pesenti (Montenero), Michelangelo Guarducci (Sirio Solutions Engineering), Massimo Antonio Luchetti (Proxima), Barbara Roccabianca (Metalbox Due); per la sezione Servizi e terziario Luca Giorgetti (Ethos), Patrizia Rosati (Lanartex).

Sara Bessi