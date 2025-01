"Le attività rappresentano un valore aggiunto"

"Il nostro territorio è ricco di attività enogastronomiche che rappresentano un valore aggiunto nell’attrattività e nella ricettività di un’area, quella tra Firenze, Prato e Pistoia, da sempre aperta agli scambi e al turismo. Spesso queste aziende hanno un’impronta familiare e una storia che custodisce, attraverso le ricette e le materie prime locali, i tratti caratteristici del territorio; in molti altri casi le attività hanno saputo innovare, come in cucina sanno fare i migliori chef. Il comparto della ristorazione, della pasticceria e dell’enogastronomia ha dovuto negli anni passati affrontare la prova durissima della pandemia e ha rialzato la testa, attraverso sacrifici e la voglia di recuperare la convivialità, uno degli aspetti identitari della nostra cultura e dello stare insieme. Per tutti questi motivi, con l’intento di valorizzare le attività del territorio su cui operiamo da 120 anni, BCC Banca Alta Toscana è lieta di sponsorizzare l’iniziativa di Confcommercio e del quotidiano La Nazione", dice il presidente di Banca alta Toscana Alberto Vasco Banci.

BCC Banca Alta Toscana fu costituita nel 1904, con un patrimonio di 48 lire da don Dario Flori detto ’Sbarra’, insieme a un negoziante e a sei abitanti del paese di Vignole, a Quarrata. "Oggi - spiega il presidente Alberto Vasco Banci – BCC Banca Alta Toscana rappresenta una realtà dinamica nel panorama bancario toscano che accompagna e sostiene la crescita economica e sociale delle famiglie e delle piccole e medie imprese".