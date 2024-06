Lavori acquedotto. Rubinetti a secco. Le strade interessate

Possibili disagi per i cittadini. A causa di lavori sull’acquedotto, dalle 8 di domani, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Chiarina Chiti, via Oslavia, via Salvo D’Acquisto. La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo. Dalle 8 di giovedì, invece sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Bologna (tratto da via Bisenzio a San Martino e via di Cantagallo), via Moggi, via Pagli, via Spano.