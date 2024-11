Las Vegas-Cdp Vaianese, il derby tanto atteso

Una volta tanto, il Tobbiana primo della classe sarà impegnato nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera, nella tana di un Atletico Esperia che ha dimostrato di essere una formazione competitiva. E già oggi, vincendo, la Polisportiva Carraia potrebbe quindi approfittarne per balzare almeno temporaneamente al primo posto. E’ la presentazione della nona giornata del campionato di Terza Categoria che prenderà il via oggi alle 14,30. E l’incontro su cui focalizzarsi in primis è proprio quello di Calenzano, numeri alla mano: sfruttando il fattore-campo per battere i poggesi del BGV Soccer, il Carraia andrebbe a +1 sul Tobbiana in attesa di lunedì. L’altra sfida pomeridiana che inizierà a quell’ora sarà La Briglia – Carmignano, ma l’altro incontro di cartello del sabato sarà senz’altro quello di Vaiano: al Canovai si sfideranno alle 15 Las Vegas e CDP Vaianese.

Sempre alla medesima ora, a Seano, la Polisportiva Bacchereto riceverà un Prato Sport che sta tentando di risalire la china. E il Paperino San Giorgio cercherà di invertire la tendenza attendendo il Firenze Nord, in un match che si preannuncia impegnativo per entrambe le contendenti. A chiudere la giornata odierna, San Lorenzo Giovani Campi – Colonnata. E a quel punto, l’attenzione andrà a domani: alle 15, al Chiavacci, La Libertà Viaccia di Sensi se la vedrà contro l’Eureka di Ottati. In palio ci sono punti "pesanti" per avvicinarsi con convinzione alle zone nobili della graduatoria.

E in contemporanea sarà impegnato anche il Prato Nord U21, che com’è ormai noto è l’unica formazione pratese di Terza a disputare il campionato di Pistoia: i giovani di coach Rauseo si confronteranno al Galleni con l’Olimpia Pistoiese. A concludere il tutto sarà come detto Atletico Esperia – Tobbiana, con fischio d’inizio alle 20:30 di dopodomani: Rinaldi e soci sono finora imbattuti e vogliono continuare a mantenere il primato, sognando la promozione in Seconda.

Giovanni Fiorentino