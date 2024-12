L’"alleanza" in nome degli organi

Matteo da Prato fu il costruttore di organi più famoso del Quattrocento italiano. Matteo degli Organi, così veniva chiamato, aveva il suo laboratorio a Galciana: due strade lo ricordano ancora. In suo onore sta per partire anche una rassegna musicale, nata da un "gemellaggio" tra Prato e Udine, ovvero tra l’Associazione Prato per Zipoli e l’Associazione Organistica Udinese. Tanta bella musica da ascoltare in città grazie al programma ideato dai direttori artistici delle due associazioni, il pratese Gabriele Giacomelli e il friulano Beppino Delle Vedove. Sono entrambi organisti di grande fama, che per la musica hanno un grande amore.

