Si sveglia e trova in camera il ladro che lo minaccia di morte

Prato, 15 maggio 2024 – Rapina in casa di una famiglia a Prato. Due presunti autori identificati e denunciati. Uno ha 16 anni.

Secondo quanto spiegato dalla questura, ieri mattina alla sala operativa è arrivata la segnalazione di una rapina in casa in via Pistoiese: un ragazzo di 14 anni si è svegliato intorno alle 7 e si accorto che in camera c’era uno sconosciuto che stava frugando nel cassetto del comodino. Il ragazzo si è messo a urlare per richiamare i familiari. A quel punto il ladro, dopo averlo minacciato di morte ed essersi appropriato di cellulare e un iPad è scappato.

I poliziotti, attraverso le immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito che ad entrare nell'abitazione erano stati in due, riuscendo a risalire all'identità di uno di loro, un sedicenne già noto alle forze dell'ordine. Il personale di una volante, insieme ai carabinieri che stavano cercando la stessa persona perché sospettata di aver commesso un furto su auto nel corso della notte, sono andati a casa del minorenne trovandoci anche un ventenne egiziano poi riconosciuto dal 14enne come lo sconosciuto che lo aveva rapinato in camera. I due, rende noto la polizia, avrebbe poi ammesso la responsabilità, venendo denunciati. Non sarebbe stato trovato il provento della rapina perché lo avrebbero ceduto in cambio di cocaina.