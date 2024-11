La ripartenza c’è, dopo l’alluvione vince la solidarietà: Prato Nord sorride

Prato, 7 novembre 2024 – Era il 6 novembre del 2023 quando il presidente della Figc Gabriele Gravina arrivò in Galceti provenendo direttamente da Coverciano, per manifestare la solidarietà della federazione al Prato Nord. Allora, a pochi giorni dall’alluvione, l’intera area del ’Galleni’ e del parco in generale aveva un aspetto a dir poco spettrale, fra fango e detriti trasportati dalle acque.

Esattamente un anno dopo però, l’impianto sportivo di Galcetello è come nuovo: gli oltre 200mila euro raccolti hanno consentito il rifacimento dei due campi e le opere di corredo, che sono stati simbolicamente inaugurati ieri mattina.

Una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente della Figc - Lega Nazionale Dilettanti Toscana Paolo Mangini, il vice-presidente Massimo Taiti insieme all’amministratore delegato Conad Nord Ovest Adamo Ascari, all’amministratore di Conad Prato Tommaso Signorini e al caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo. Un incontro voluto dal presidente del Prato Nord, Roberto Degl’Innocenti (e dalla dirigenza) per ringraziare tutti coloro che si sono stretti in un grande abbraccio per il recupero dei terreni di gioco: Conad ha contribuito con 150mila euro arrivati dalla raccolta fondi “Unisciti a Noi”, mentre la Figc ha erogato circa 70mila euro.

Il tesoretto di 15mila euro porta idealmente la firma dei lettori del nostro quotidiano che hanno risposto subito alla sottoscrizione lanciata all’indomani dell’alluvione dalla direttrice Agnese Pini. Degl’Innocenti ha detto una grande grazie ai lettori consegnando una targa alla redazione de La Nazione e a Conad e ai suoi clienti con un’altra targa ad hoc.

“Se pensiamo alla situazione che si era venuta a creare nell’immediato post-alluvione, con danni ingenti e nessuna sicurezza sulla ripartenza, non possiamo non essere felici: se siamo riusciti ad andare avanti a rialzarci, dobbiamo dire grazie anche a tutti coloro che ci ha sostenuto – ha commentato Degl’Innocenti – e siamo soddisfatti di aver potuto rendere ai nostri tesserati un impianto completamente rinnovato. Possiamo dire, ad un anno di distanza, che il peggio è alle spalle”.

La Nazione è stata a fianco delle comunità colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023: “A Prato - ricorda Caroppo - abbiamo individuato due società sportive a cui dare sostegno attraverso il grande cuore dei nostri lettori. Perché siamo convinti che il mondo dello sport è comunità autentica che va sempre aiutato per i valori che riesce ad esprimere”.

Al termine della mattinata, è stata scoperta anche la targa (posta all’ingresso del centro sportivo) che ricorda l’impegno di Conad. “Questo progetto rappresenta un importante traguardo per la comunità di Prato. Che ad un anno dall’alluvione può ritrovare uno spazio fondamentale non solo per lo sport, ma anche per l’aggregazione e la crescita collettiva – ha dichiarato Adamo Ascari - Siamo certi che la riapertura del ’Galleni’ permetterà alle nuove generazioni di crescere in un contesto sano e coeso, favorendo lo sviluppo sociale e culturale”. Mangini e Taiti hanno ricordato la visita di Gravina di ormai un anno fa, oltre all’impegno della Figc. “La Federazione ha tenuto fede a quanto promesso – ha affermato Taiti – stanziando ed erogando in meno di dieci mesi 350mila complessivi per le società gravemente danneggiate dall’alluvione. E il 50% della somma è stata erogata a società sportive di Prato e provincia”. Un’operazione di rinascita fiorita da un evento drammatico, che ha insomma coinvolto un’intera comunità. “Una vicenda che ha ribadito il grande cuore di Prato – ha concluso la sindaca Bugetti – ricordare quale fosse lo scenario nelle ore successive a quei tragici momenti e vedere cosa è stato realizzato è un grande orgoglio. Ringrazio il Prato Nord, Conad, La Nazione e la Lnd: facendo squadra, si vince sempre”.