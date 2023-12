La procura dispone l’autopsia della vittima e sequestro di auto e tir

Il magistrato di turno della procura pratese ha disposto il sequestro dei due veicoli rimasti coinvolti nell’incidente mortale, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì nel tratto autostradale tra il casello di Prato est e quello di Prato ovest. Nel tamponamento ha perso la vita Giovanni Fornino, 50 anni di Altopascio, che era alla guida del suo Vito, un mezzo Ncc. L’uomo è andato a finire sotto il semirimorchio del tir parcheggiato nella piazzola di sosta nel sottopasso di via Berlinguer. Uno scontro fatale per il cinquantenne, che è rimasto incastrato tra le lamiere: poer estrarre il corpo dell’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Prato. La salma di Fornino è stata trasportata dai servizi funebri della Misericordia di Prato all’obitorio di Pistoia. Il magistrato di turno nella gionata di ieri ha disposto l’autopsia sul corpo del cinquantenne che lLascia la moglie e quattro figli. Una tragedia che ha sconvolto la comunità in cui Fornino era molto apprezzato. Da stabilire perché il Vito sia finito contro il tir in sosta nella piazzola.