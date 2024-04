La presentazione dell’indagine

Sono tre le università che operano stabilmente nel centro cittadino, ce ne sono poi altre, ed enti di formazione come il Beacon College, che ogni anno interagiscono con la città attraverso programmi di studio brevi. Per dare risalto a questa caratteristica di Prato e per recepire le istanze degli studenti, Monash University, University of New Haven e Pin hanno realizzato tra ottobre 2023 e febbraio 2024 quattro workshop partecipativi che hanno coinvolto studenti italiani e stranieri provenienti da tutte

e tre le università partner.

"Mentre continuiamo ad analizzare i dati raccolti sinora e pianifichiamo gli step successivi del progetto, ci sarà un incontro in programma giovedì alle 16

in via Pugliesi: è un’occasione unica per scoprire come

gli studenti universitari interagiscono con la città

e come vogliono cambiarla – dicono i ricercatori che hanno condotto l’indagine – L’obiettivo di questo incontro è quello di aprire un tavolo di discussione su come le diverse realtà cittadine possano supportare

e favorire il loro coinvolgimento, scambiandosi conoscenze

e iniziando a riflettere insieme sull’attuazione di politiche economiche, sociali e culturali che trasformino Prato stabilmente in una città universitaria".