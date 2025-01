La notte delle coltellate. Un giovane è gravissimo

L’allarme lanciato dal procuratore Tescaroli, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, sulla "pericolosità criminale non del tutto compresa" del territorio pratese non ha tardato a trovare conferme. In un sabato sera qualunque al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano sono arrivate due persone in gravissime condizioni, vittime di accoltellamento. Sono due cinesi: uno ferito al torace in maniera molto seria, un altro gravissimo accoltellato a un polmone. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi quando i due orientali sono stati operati di urgenza a distanza di poche ore. Uno in particolare è ricoverato in rianimazione e la prognosi è riservata.

Secondo quanto spiegato dalla Procura, si tratta di episodi distinti, che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro, ma le indagini, affidate ai carabinieri, sono ancora in corso per ricostruire quanto accaduto e soprattutto rintracciare i responsabili. Il primo cinese, risultato clandestino, è arrivato in ospedale poco dopo le quattro di notte. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown pratese. Aveva una ferita di arma da taglio al torace. Con tutta probabilità è stato vittima di una rapina. Il secondo, invece, è stato portato all’ospedale in auto da alcuni connazionali che lo hanno scaricato all’ingresso del Pronto soccorso per poi darsi alla fuga. L’uomo aveva una profonda ferita all’altezza di un polmone ed è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni sono critiche. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’orientale sarebbe stato accoltellato nell’ambito di un "regolamento di conti", ha spiegato il procuratore in una nota.

Droga, prostituzione, gioco d’azzardo? Le ipotesi sono ancora tutte aperte anche perché gli investigatori attendono di poter parlare con la vittima quando le sue condizioni di salute saranno migliorate. Non è neppure chiaro dove sia avvenuta l’aggressione e chi siano i connazionali che lo hanno portato in ospedale. Si tratta di episodio violento come ce ne sono stati tanti, negli anni, nella comunità cinese. Episodi che riportano alla guerra fra bande in corso da tempo a Prato per il controllo del redditizio mercato delle grucce e per quello della logistica.

Laura Natoli