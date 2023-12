La musica celebra Bonistallo per il centenario della parrocchia

Un compact disc con i brani musicali del centenario della parrocchia di Bonistallo. "A te ogni bene" è il titolo del cd realizzato da Tommaso Raugei, classe 1981 e il desiderio sarebbe quello di farlo avere

a Papa Francesco.

"Il progetto del cd – racconta Tommaso – nasce nel 2022, l’anno del centenario della parrocchia di Bonistallo, quando ho composto il brano ’A te ogni bene’ che ha accompagnato tutte le celebrazioni. Parlando con don Cristiano D’Angelo volevo che alla parrocchia rimanesse qualcosa di concreto anche per il futuro, da poter utilizzare per le necessità e i bisogni

del nostro paese e della chiesa stessa. Così mi sono messo

al lavoro scegliendo tra alcuni brani che ho composto in questi anni (la maggior parte suonati e cantati abitualmente durante le celebrazioni) e registrandoli in studio all’ArteStudio53 di Franco Poggiali Berlinghieri di Sesto Fiorentino". Questo cd viene venduto solamente fuori dalle messe a Bonistallo al banchino del mercatino Caritas ma è un lavoro di grande qualità musicale in quanto Tommaso

è musicista e cantautore, anche se non "vive" di questa professione: lavora, infatti, come impiegato in uno studio di commercialista a Prato. La musica però ce l’ha nel sangue: ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 6 anni con la maestra Maria Concetta Balducci Ghiglia e nel 2007 si è diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze con la professoressa Susanna Bigonciari. Ha partecipato a diversi concerti in Toscana sia a livello solistico sia insieme a quartetti (di archi principalmente) e con il gruppo dei P.H ha partecipato alle selezioni di Sanremo 2010 arrivando nei 70 semifinalisti. "Il mio sogno – conclude Francesco – è che questo piccolo lavoro possa arrivare nelle mani di Papa Francesco, ci terrei davvero tanto potesse ascoltarlo".

M. Serena Quercioli