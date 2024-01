La guida ai film. Da One life a Perfect Days

Si può vincere la Palma d’oro a Cannes per la migliore interpretazione maschile pur parlando per la prima volta dopo 60 minuti di film e pronunciando solo qualche frase nel secondo tempo? E’ successo a Koji Yakusho, meraviglioso interprete dell’ultimo film diretto dal rinato Wim Wenders, "Perfect days", al Terminale (oggi 18.45 e 21.15). A dimostrazione che non è la quantità di parole dette che fanno di un attore, un grande attore, ma tutto ciò che c’è intorno alle parole. L’intensità dello sguardo, la mimica, la gestualità, la naturalezza che Yakusho ha usato nell’interpretare il film ambientato a Tokyo per dare vita ad un uomo apparentemente senza qualità, che non fa notizia, che si perde tra i tanti milioni di uomini nel ritmo frenetico di una metropoli senz’anima. Ma le qualità ci sono eccome: la sua grande capacità di osservare ed ascoltare, di farsi catturare dai piccoli gesti del quotidiano. Ed anche da quei momenti di piccola poesia che il protagonista si ritaglia nei pochi attimi di pausa del suo lavoro a cui è totalmente votato: la pulizia dei bagni pubblici sparsi per la capitale. E poi le sue passioni per l’igiene personale, l’ascolto della musica anni 70/80 rigorosamente con le vecchie musicassette. Il regista tedesco torna a raccontare splendidamente il "capitale umano: grande film per spettatori che amano il cinema d’autore (non portateci amici che guardano i supereroi della Marvel). Al Terminale ancora atmosfere nipponiche con "Il ragazzo e l’airone" di Hayao Miyazaki (oggi 10.30/16.15). Infine, per Cineflilante, domani alle 10.30 Storie coi fiocchi di neve.

Un superbo attore da brivido attende il pubblico all’Eden. Con "One life" Anthony Hopkins si conferma uno dei più grandi attori della storia del cinema (ore 16/18.15/21). In programmazione anche due commedie made in Italy: "Succede anche nelle migliori famiglie" di e con Alessandro Siani (ore 16/18.15/21) e "50 km all’ora" di e con Fabio De Luigi (ore 16/18.15/21). Al Pecci uno dei film più belli del 2023: lo spagnolo "As bestas" (18.20). Ci sono anche "Amira" (ore 16.20), la seconda parte di "Trenque lauquen" (ore 21.15) e "La chimera" (domani ore 16 mercoledì ore 19.10). Torna pure "The dreamers" di Bernardo Bertolucci (mercoledì ore 21.30)

Federico Berti