La guida ai film. C’è Vermiglio da non perdere

All’Eden continua con successo la programmazione di Vermiglio (ore 16/18.30/21). Una vera sorpresa, una boccata d’aria fresca per il cinema italiano, sempre meno originale e coraggioso. La regista Maura Delpero ha avuto come fonte di ispirazione, il grande cinema di Ermanno Olmi e altri autori che hanno messo al centro delle loro opere la bellezza della natura e il rapporto con i loro abitanti. Due ore affascinanti sul piano estetico, per raccontare la storia di una piccola comunità immersa nelle montagne del Nord Italia, appunto Vermiglio. Improvvisamente un giovane soldato siciliano arriverà a creare suo malgrado uno "scompiglio emotivo" nella tranquilla famiglia di un anziano maestro. Attori sconosciuti, attori non professionisti e ben amalgamati, con un grande interprete come Tommaso Ragno. Un film così originale e sorprendente da meritarsi a sorpresa il Leone d’argento all’ultimo Festival di Venezia. Sempre all’Eden "Joker. Folie a deux", seguito di quel film fortunato di qualche anno fa con Joaquin Phoenix (Oscar come migliore attore protagonista) che adesso divide la scena con una sempre brava Lady Gaga (ore 17/20.45). Poi una novità tutta italiana: "Iddu – L’ultimo padrino" diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Ispirato ad alcuni fatti avvenuti durante la latitanza di Matteo Messina Denaro, ha per protagonisti due grandi attori italiani: Toni Servillo e Elio Germano (ore 16/18.30/21).

Al Terminale "La storia di Souleymane" (oggi ore 17/19, domani 17), premio della giuria "Un certain regard" a Cannes, e "Familia" per la regia di Francesco Costabile (oggi 11.15 domani ore 18.45/21.15): una storia di violenze domestiche, tratto dal libro di Luigi Celeste "Non sarà sempre così". Per Cinefilante, domani alle 10.30 "Tra cielo e il mare". Per la rassegna del Mabuse dedicata al grande Gianmaria Volontè, martedì alle 21.15 "La classe operaia va in paradiso" diretto da uno dei registi più sottovalutati del cinema italiano, Elio Petri. Infine il Pecci: "All we imagine as light. Amore a Mumbai" (oggi 21,15 domani 18.15), "Vittoria" (oggi 18.30 domani 21). Da segnalare la rassegna dedicata ai gioielli di Eric Rohmer: domani alle 16.30 "Il bel matrimonio" in lingua originale e sottotitoli.

Federico Berti