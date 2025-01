La frana simbolo di territorio fragile: "Ora al lavoro per riaprire la strada"

I residenti di Gavazzoli e degli altri borghi che subiscono il disagio della strada di Montecuccoli chiusa al traffico hanno ragione. L’amministrazione è dalla loro parte, ma è necessario lavorare insieme, amministrazione e cittadini, per lanciare l’allarme sulla fragilità del nostro territorio e chiedere più aiuto e meno vincoli burocratici.

La sindaca Maria Lucarini e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Storai chiedono attenzione, più risorse e uno snellimento dei lacci burocratici che ingessano l’azione dei Comuni, oltretutto piccoli e con poco personale, e chiariscono che l’amministrazione sta dalla stessa parte dei cittadini in questa battaglia. "Siamo assediati dai tanti, troppi eventi che si susseguono in tutte le frazioni del Comune, a cui si aggiungono quelli dei Comuni limitrofi che vanno poi ad accrescere il disagio, come il caso della frana di questi giorni sulla strada di Mangona, nel Comune di Barberino, che ha messo fuori gioco la seconda via di collegamento fra Vernio e Barberino. Serve un altro approccio per le Aree Interne e abbiamo bisogno della condivisione e dell’aiuto di tutti", aggiungono Lucarini e Storai.

Intanto si sta lavorando al ripristino della strada di Montecuccoli, affrontando una complessa operazione di messa in sicurezza su una frana estesa, ancora in movimento, che coinvolge la parte alta del versante.

Il transito sulla strada per il momento è estremamente pericoloso, per riaprire al traffico, anche a senso unico alternato, è necessario posizionare una protezione in geoblocchi, simile a quella utilizzata per la frana de Le Coste sulla 325. Il collegamento di Vernio con Barberino di Mugello rimane interrotto e per la sola frazione di Gavazzoli, che si trova a monte della frana, è necessario utilizzare la viabilità alternativa (Barberino) per raggiungere Prato.

Serve un po’ di tempo quindi per la messa in sicurezza, poi si dovrà pensare al progetto per la sistemazione definitiva.

"Vogliamo farci carico in ogni modo delle esigenze del territorio – conclude la sindaca Lucarini – in questi giorni sono diventata consigliere nazionale dell’Anci proprio per poter portare in modo più diretto le istanze delle Aree Interne e dei territorio come il nostro di fronte all’assemblea dei Comuni, chiedendo che venga rilanciato con forza il nostro appello".

Sulla via di Montecuccoli, infine, l’amministrazione ha già previsto una serie di interventi, anche di riasfaltatura, che partiranno a primavera, quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno.