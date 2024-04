La capolista è troppo. Il Prato deve arrendersi

Cgc Viareggio

12

Hockey Prato

3

CGC VIAREGGIO: Gomez (Torre), Falaschi, Puccinelli, Rosi, Muglia, D’Anna, Raffaelli, Balistreri, Palla. Allenatore: Biancucci.

HOCKEY PRATO: Vespi A. (Barsi), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini.

Arbitro: Veluti di Modena.

Marcatori: 26’’p.t. Raffaelli, 4’25’’ Muglia, 11’41’’ Baldesi, 14’51’’ Muglia, 15’37’’ D’Anna, 18’ Raffaelli, 20’32’’ Muglia, 22’12’’ Raffaelli, 1’46’’s.t. D’Anna, 2’50’’ Muglia, 7’20’’ Raffaelli, 8’04’’ D’Anna, 15’16’’ Santoro, 22’15’’ Baldesi, 22’44’’ Balistreri.

Sconfitta da pronostico per l’Hockey Prato che sulla pista della capolista Cgc Viareggio cede per 12-3. Il Prato di Bernardini nel match del campionato di serie A2 è rimasto in partita nel primo quarto d’ora, poi quando i padroni di casa hanno spinto sull’acceleratore non c’è stata più partita. I padroni di casa hanno fatto valere il maggior tasso tecnico con il poker di reti di Raffaelli e del bomber Muglia, mentre D’Anna ha firmato il tris e Balistreri ha chiuso il tabellino marcatori. In casa Prato il gol di Santoro e la doppietta di Baldesi, secondo in classifica marcatori con 30 reti. Quinta sconfitta consecutiva per i biancazzurri.