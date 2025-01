La Befana ha portato solo ventimila euro

La città può consolarsi solo con una vincita da ventimila euro. Lotteria Italia avara quest’anno con Prato e la sua provincia.

In altre città della Toscana è andata decisamente meglio con i premi di seconda categoria cioè con quattro biglietti vincenti da 100mila euro. Cinque, invece, i tagliandi da 50mila euro e 16 quelli da 20mila euro, come riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate. Questi i tagliandi ‘toscanì da 100mila euro: D381854 venduto a Lastra a Signa (Firenze), D052288 a Greve in Chianti (Firenze), I479949 a Montepulciano (Siena), N336716 a Rapolano Terme (Siena).

I biglietti estratti da 50mila euro sono i seguenti: A151684 acquistato a Sesto Fiorentino (Firenze), R480926 a Monteroni d’Arbia (Siena), R225972 ad Arezzo, F422767 a Firenze e A472983 a Fucecchio (Firenze).

Infine i tagliandi da 20mila euro ciascuno: T064967 a Pieve Santo Stefano (Arezzo), B023643 a Vecchiano (Pisa), B429461 a Firenze, E274925 a Campiglia Marittima (Livorno), L244752 a Campi Bisenzio (Firenze), P203433 a Massa (Massa Carrara), C121414 a Piombino (Livorno), Q401091 a Lucca, A121181 a Sesto Fiorentino (Firenze), Q004168 a San Giovanni Valdarno (Arezzo), P185330 a Civitella Val di Chiana (Arezzo), L278239 a Lucignano (Arezzo), M067730 ad Arezzo, G071881 a Prato, E293493 a Serravalle Pistoiese (Pistoia) e I468851 a San Miniato (Pisa).

In Toscana per l’edizione del 2024 sono stati staccati 600.780 tagliandi, con un aumento del 29% rispetto ai 463mila della passata edizione, secondo quanto si evince dai dati ufficiali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’incremento, si spiega in una nota, si registra in tutte le province, in primis a Firenze, dove si contano 206.200 biglietti venduti con un più 39,1% rispetto allo scorso anno. "Boom di vendite - si spiega ancora - anche ad Arezzo dove si è toccata quota 95.260 (+33,6%)". A Siena sono stati 63.660 i tagliandi venduti (+25,7%), seguono Pisa (52.680, +23,3%) e Lucca (51.040, +18,5%). Ancora nella provincia di Livorno si contano 39.380 biglietti (+27,9%), a Pistoia 30.980 (+20,9%); a Grosseto si è arrivati a 23.020, a Massa Carrara a 19.880, mentre Prato ha raggiunto i 18.680 biglietti.